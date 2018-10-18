Успеть до гололеда: патрули ГИБДД «переобулись» в шипы из-за приближающейся непогоды

18 Окт. 11:22 2018-10-18T11:22:09+03:00

В Новосибирске патрульные машины ГИБДД и ДПС меняют летние шины на зимние

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На город идет резкое похолодание, ожидается гололед и всплеск аварий: ГИБДД просит новосибирских водителей сменить летние шины на зимние.

— Во второй половине четверга и в ночь на пятницу, 19 октября по Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на синоптиков.

Вот и ГИБДД Новосибирска сегодня приехала на станцию шиномонтажа, чтобы поменять летнюю резину на зимнюю.

В связи с непогодой новосибирских водителей также просят поторопиться «переобуться» до наступления холодов. Помимо этого водителей просят соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров, особенно на гололеде. При выборе скорости учитывать погодные и дорожные условия, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, школам, детсадам и остановкам общественного транспорта.

— Пешеходам также стоит помнить, что из-за гололеда тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, поэтому при переходе дороги стоит быть предельно внимательными, а в темное время суток использовать в одежде световозвращающие элементы, — добавили в пресс-службе городского ГИБДД.