Успеть до гололеда: патрули ГИБДД «переобулись» в шипы из-за приближающейся непогоды
На город идет резкое похолодание, ожидается гололед и всплеск аварий: ГИБДД просит новосибирских водителей сменить летние шины на зимние.
— Во второй половине четверга и в ночь на пятницу, 19 октября по Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на синоптиков.
Вот и ГИБДД Новосибирска сегодня приехала на станцию шиномонтажа, чтобы поменять летнюю резину на зимнюю.
В связи с непогодой новосибирских водителей также просят поторопиться «переобуться» до наступления холодов. Помимо этого водителей просят соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров, особенно на гололеде. При выборе скорости учитывать погодные и дорожные условия, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, школам, детсадам и остановкам общественного транспорта.
— Пешеходам также стоит помнить, что из-за гололеда тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, поэтому при переходе дороги стоит быть предельно внимательными, а в темное время суток использовать в одежде световозвращающие элементы, — добавили в пресс-службе городского ГИБДД.
В ближайшие дни в городе ожидается ухудшение погоды и условий на дорогах. Фото: предоставлено Вячеславом Савченковым.