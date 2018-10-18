«Отрезать ножницами»: парень с гигантскими подворотами развеселил пассажиров новосибирского метро

18 Окт. 10:17 2018-10-18T10:27:34+03:00

Парень в погоне за модой явно переборщил с подворотами. Фото: subwaynsk

Пассажиры новосибирского метро встретили обладателя модных подворотов, с которыми молодой человек немного переборщил

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Подвороты нынче в моде у молодых людей, в том числе и Новосибирске, но кто-то явно переборщил, успевая за модой.

Фото парня с очень высокими подворотами на штанах появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях «Вконтакте». Пользователи тут же стали обсуждать нелепый вид обладателя таких подворотов, вот что они пишут:

— Отрезать ножницами, — советует один.

— Может, нет денег на ателье, — предполагает второй.

— Че бы нет, подворот 2018 в импортом виде, — отмечает третий.