«Отрезать ножницами»: парень с гигантскими подворотами развеселил пассажиров новосибирского метро
Пассажиры новосибирского метро встретили обладателя модных подворотов, с которыми молодой человек немного переборщил
Парень в погоне за модой явно переборщил с подворотами. Фото: subwaynsk
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Подвороты нынче в моде у молодых людей, в том числе и Новосибирске, но кто-то явно переборщил, успевая за модой.
Фото парня с очень высокими подворотами на штанах появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях «Вконтакте». Пользователи тут же стали обсуждать нелепый вид обладателя таких подворотов, вот что они пишут:
— Отрезать ножницами, — советует один.
— Может, нет денег на ателье, — предполагает второй.
— Че бы нет, подворот 2018 в импортом виде, — отмечает третий.