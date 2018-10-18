После трагедии в Керчи школы и детсады Новосибирска ждут проверки

18 Окт. 09:46 2018-10-18T09:47:10+03:00

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Трагедия, которая произошла 17 октября в Керченском колледже, унесла жизни 19 человек. На встрече с журналистами в четверг, 18 октября, именно с этой темы начал диалог мэр Анатолий Локоть.

- То, что произошло в Керчи, - это большой урок и предупреждение для нас, - подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Ставлю вас в известность, что дал поручение провести проверку всех систем безопасности в учебных заведениях Новосибирска.

Если учитывать школы, детсады, техникумы, училища, то образовательных учреждений в городе более 600. И в Новосибирске к безопасности детей подходят со всей строгостью:

- На 70 процентов оснащены учебные учреждения системами видеофиксации, на сто процентов – тревожными кнопками, - продолжает Анатолий Евгеньевич.

Но это то, что касается технической части, однако есть и человеческий фактор. На него, как заявил глава города, тоже важно обратить внимание.

- Поэтому проверка – это дисциплинирующий момент, и ее необходимо провести сейчас, - уверен глава города.