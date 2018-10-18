По собственному желанию: начальник строительной инспекции в Новосибирске Мотыга покинул свой пост
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня подтвердил отставку главы УАСИ Анатолия Матыги
Анатолий Мотыга покинул свой пост, который занимал около 15 лет.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В четверг, 18 октября стало известно, что Анатолий Мотыга покинул свой пост, который занимал около 15 лет. Эту информацию подтвердили в мэрии Новосибирска.
— Анатолий Мотыга, занимавший пост начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии, написал заявление об увольнении. Об этом сегодня заявил мэр Анатолий Локоть, когда, каким числом написано заявление — не можем сказать, — рассказали в пресс-центре мэрии.
В мэрии добавили, что заявление написано по собственному желанию.
Отметим, что Анатолий Мотыга занимал должность с 2003 года и покинул пост в возрасте 72 лет.