По собственному желанию: начальник строительной инспекции в Новосибирске Мотыга покинул свой пост

18 Окт. 09:34 2018-10-18T12:34:29+03:00

Анатолий Мотыга покинул свой пост, который занимал около 15 лет. Фото: Влад КОМЯКОВ

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В четверг, 18 октября стало известно, что Анатолий Мотыга покинул свой пост, который занимал около 15 лет. Эту информацию подтвердили в мэрии Новосибирска.

— Анатолий Мотыга, занимавший пост начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии, написал заявление об увольнении. Об этом сегодня заявил мэр Анатолий Локоть, когда, каким числом написано заявление — не можем сказать, — рассказали в пресс-центре мэрии.

В мэрии добавили, что заявление написано по собственному желанию.

Отметим, что Анатолий Мотыга занимал должность с 2003 года и покинул пост в возрасте 72 лет.