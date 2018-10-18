2018-10-18T08:54:11+03:00
Авто

В Новосибирске открыли дорогу на улице Объединения

Общая стоимость объекта составила свыше 482 миллиона рублей
Екатерина КОМЯКОВА
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Новый участок дороги на улице Объединения открыт. Фото: nso.ruНовый участок дороги на улице Объединения открыт. Фото: nso.ru
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Торжественное открытие дороги на улице Объединения состоялось 17 октября. Выступавший на мероприятии заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков, отметил, что правительство контролировало процесс на протяжении всех работ:

- На реализацию проекта строительства участка автодороги на улице Объединения в 2018 году по инициативе Губернатора Андрея Травникова мэрии Новосибирска из областного бюджета было выделено 150 миллионов рублей. Данный объект имеет высокую социальную значимость – дорога позволит жителям таких отдаленных микрорайонов Новосибирска, как Родники, Снегири, поселок Северный сократить время в пути до центра города. Министерство транспорта и дорожного хозяйства области контролировало работы на объекте в постоянном режиме.

Общая стоимость объекта составила свыше 482 миллиона рублей, в том числе из областного бюджета выделено более 368,5 миллиона. Новая дорога позволила продлить улицу Объединения на 883 метра, на участке от Лебедевского до Фадеева. Ширина автомобильной дороги составляет 4 полосы. Кроме того, в процессе строительства были выполнены работы по обустройству дорожной одежды, строительству водопропускной трубы, ливневой канализации, организации наружного освещения и устройству тротуаров.

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