Под Новосибирском эвакуировали школу: почувствовали запах газа
В четверг утром, 18 октября школьники и учителя были эвакуированы из школы в Коченевском районе.
— Ученики и персонал школы №6 в селе Прокудское эвакуированы из учебного заведения. Причина — утечка газа, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
В МЧС уточнили, что разбираются с ситуацией.
— В селе Проскудское газовая служба проводила плановые работы на системах газоснабжения. В процессе работ, в том числе, выполняется стравливание газа, вот в школе и почувствовали незначительный его запах, и было принято решение вывести детей на улицу, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве отметили, что данная газовоздушная смесь не представляет опасности.