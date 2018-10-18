Под Новосибирском эвакуировали школу: почувствовали запах газа

18 Окт. 07:31 2018-10-18T07:31:59+03:00

В сельской шкле во время занятий почувствовали запах газа. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Инцидент произошел сегодня утром в одной из сельских школ

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В четверг утром, 18 октября школьники и учителя были эвакуированы из школы в Коченевском районе.

— Ученики и персонал школы №6 в селе Прокудское эвакуированы из учебного заведения. Причина — утечка газа, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В МЧС уточнили, что разбираются с ситуацией.

— В селе Проскудское газовая служба проводила плановые работы на системах газоснабжения. В процессе работ, в том числе, выполняется стравливание газа, вот в школе и почувствовали незначительный его запах, и было принято решение вывести детей на улицу, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что данная газовоздушная смесь не представляет опасности.