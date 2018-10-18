«Поет лучше многих в шоу-бизнесе»: американец порадовался снегу в Сибири и смешно перепел Глюкозу

18 Окт. 07:20 2018-10-18T07:21:00+03:00

Видео блогера уже набрало более 1,5 тысяч просмотров

Изменить размер текста: A A

Блогер под ником philochko недавно переехал из Америки в Новосибирск, и, кажется, радуется пришедшему в Сибирь похолоданию. По крайней мере, в чувстве юмора ему точно не откажешь: парень записал смешное видео у окошка, в котором видно, как идет снег:

- Это зима, и это значит, - начал американец на английском языке, потом запел на русском припев из песни Глюкозы «А снег идет».

Подписчикам забавный ролик пришелся по душе, и они не скупятся на комплементы в комментариях:

- Это очень смешно, - пишут одни.

- Ты сделала мой день, - поддерживают их другие.

- Хороший голос, - считают третьи.

- Ты поешь лучше, чем многие в российском шоу-бизнесе, - подбадривают парня четвертые.

- Это очень мило, - уверены пятые.

- Класс, давай сделаем трек, брат, - предлагают блогеру шестые.