«Кого-то сегодня помилуют»: машина с заключенными попала в ДТП в центре Новосибирска
Сегодня утром, 18 октября машина для перевозки заключенных устроила массовую аварию в центре Новосибирска.
— Специализированный автомобиль ехал с улицы Ипподромской на Гоголя и врезался в ехавший впереди седан Volkswagen. Дальше по цепочке пострадали другие седаны Honda Accord и Skoda Octavia, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — Роль кроссовера Nissan в этом ДТП неизвестна.
По словам подписчика, водители в аварии не пострадали. Подробности ДТП выясняются.
Пользователи соцсетей тут же стали обсуждать нестандартную аварию. Вот что они думают по этому поводу:
— Хороших водителей в госструктуры берут, — пишет один.
— Виноватых в аварии признают перевозимых подследственных, — отмечает второй.
— Такси цыганского посольства, — добавляет третий.
— Кого- то сегодня помилуют, — шутит четвертый.
— Тормоза отказали, — предполагает пятый.
В аварии досталось машинам, водители не пострадали.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»