«Кого-то сегодня помилуют»: машина с заключенными попала в ДТП в центре Новосибирска

18 Окт. 07:11 2018-10-18T08:24:33+03:00

Машина с заключенными собрала ДТП в центре города. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сегодня утром в центре города произошло ДТП с участием нетипичного для города автомобиля

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Сегодня утром, 18 октября машина для перевозки заключенных устроила массовую аварию в центре Новосибирска.

— Специализированный автомобиль ехал с улицы Ипподромской на Гоголя и врезался в ехавший впереди седан Volkswagen. Дальше по цепочке пострадали другие седаны Honda Accord и Skoda Octavia, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — Роль кроссовера Nissan в этом ДТП неизвестна.

По словам подписчика, водители в аварии не пострадали. Подробности ДТП выясняются.

Пользователи соцсетей тут же стали обсуждать нестандартную аварию. Вот что они думают по этому поводу:

— Хороших водителей в госструктуры берут, — пишет один.

— Виноватых в аварии признают перевозимых подследственных, — отмечает второй.

— Такси цыганского посольства, — добавляет третий.

— Кого- то сегодня помилуют, — шутит четвертый.

— Тормоза отказали, — предполагает пятый.