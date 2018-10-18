И можно спать спокойно: новосибирцы выбрали лучшего участкового района
В Новосибирской области завершился второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый», им стала майор полиции Евгения Елагина.
— Онлайн-голосование проходило с 7 по 16 октября на сайте ГУ МВД, где новосибирцы могли выбрать лучшего, по их мнению, участкового. По итогам голосования в 2018 году лучшей в своем деле стала старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 10 «Советский» по городу Новосибирску майор полиции Евгения Елагина, — рассказали в пресс-службе областного МВД. — За майора Елагину проголосовало 460 горожан.
Теперь победитель регионального этапа Евгения Елагина будет представлять Новосибирскую область на заключительном этапе конкурса, который также пройдет в форме онлайн-голосования на официальном сайте МВД России. Голосование будет проходить с 1 по 10 ноября.
За Евгению Елагину проголосовали 460 новосибирцев. Фото: МВД по Новосибирской области.