И можно спать спокойно: новосибирцы выбрали лучшего участкового района

18 Окт. 06:27 2018-10-18T06:28:06+03:00

Почти 500 новосибирцев отдали свои голоса за участкового Советского района

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В Новосибирской области завершился второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый», им стала майор полиции Евгения Елагина.

— Онлайн-голосование проходило с 7 по 16 октября на сайте ГУ МВД, где новосибирцы могли выбрать лучшего, по их мнению, участкового. По итогам голосования в 2018 году лучшей в своем деле стала старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 10 «Советский» по городу Новосибирску майор полиции Евгения Елагина, — рассказали в пресс-службе областного МВД. — За майора Елагину проголосовало 460 горожан.

Теперь победитель регионального этапа Евгения Елагина будет представлять Новосибирскую область на заключительном этапе конкурса, который также пройдет в форме онлайн-голосования на официальном сайте МВД России. Голосование будет проходить с 1 по 10 ноября.