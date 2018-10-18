2018-10-18T05:42:55+03:00
Происшествия

Не пропустил на «зебре»: водитель «БМВ» сбил двух школьников на «Шлюзе»

Двое подростков оказались в больнице после наезда BMW X3 на пешеходном переходе
Надежда ЯРКОВА
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Водитель "БМВ" утверждает, что ехал со скоростью 40 км/ч.Водитель "БМВ" утверждает, что ехал со скоростью 40 км/ч.Фото: "КП" Архив
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Авария произошла в среду вечером, 17 октября в Советском районе Новосибирска: двое школьников оказались под колесами «БМВ», когда переходили дорогу по «зебре».

ДТП произошло в 6 часов вечера недалеко от остановки «Шлюз». Водитель 1966 года рождения за рулем BMW X3 ехал по улице Шлюзовой со стороны Балтийской в сторону улицы Русской и напротив дома по улице Балтийской,5 сбил двух пешеходов, — рассказала КП старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская. — Они переходили дорогу в зоне регулируемого пешеходного пешехода.

В аварии пострадал школьник 2003 года рождения, он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом — ссадины мягких тканей лобной области, закрытый перелом фаланги первого пальца левой стопы и перелом костей стопы. После оказания медицинской помощи был отпущен домой. У девочки 2006 года рождения оказались ушибы и гематомы правой голени. Также, после оказания помощи врачами, она была отпущена домой.

— Водитель «БМВ» со стажем вождения 22 года, был трезв. В объяснительной ГИБДД он написал, что ехал со скоростью 40 км/ч, свою вину в аварии признает, — добавила инспектор.

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