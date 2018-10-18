Одного спасла: сибирячка получила условный срок за погибших на пожаре детей
Трагедия произошла 16 января 2018 года в садовом доме по улице Центральная в СНТ «КАДР-2». В пожаре погибли двое маленьких детей, а женщина и еще один ребенок успели спастись.
— Следствие выяснило, что 37-летняя жительница Мошковского района Людмила Бурцева в тот вечер была в состоянии опьянения, растопила в доме печь и уснула, оставив троих детей 2017, 2015 и 2013 года рождения без присмотра. Дети стали играть с источником огня, из-за чего в доме произошло возгорание, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
Успев схватить только одного, женщина выскочила на улицу. Двое детей 2015 и 2017 года рождения — погибли в загоревшемся доме.
Бурцева признана виновной по статье — причинение смерти по неосторожности двум лицам. Мошковский районный суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы условно.