2018-10-18T07:17:01+03:00
Общество

Одного спасла: сибирячка получила условный срок за погибших на пожаре детей

Суд вынес приговор женщине, чьи двое детей погибли в сгоревшем доме
Надежда ЯРКОВА
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Женщина спаслась из горящего дома с одним ребенком, двое других - погибли в сгоревшем доме.Женщина спаслась из горящего дома с одним ребенком, двое других - погибли в сгоревшем доме.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Трагедия произошла 16 января 2018 года в садовом доме по улице Центральная в СНТ «КАДР-2». В пожаре погибли двое маленьких детей, а женщина и еще один ребенок успели спастись.

— Следствие выяснило, что 37-летняя жительница Мошковского района Людмила Бурцева в тот вечер была в состоянии опьянения, растопила в доме печь и уснула, оставив троих детей 2017, 2015 и 2013 года рождения без присмотра. Дети стали играть с источником огня, из-за чего в доме произошло возгорание, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Успев схватить только одного, женщина выскочила на улицу. Двое детей 2015 и 2017 года рождения — погибли в загоревшемся доме.

Бурцева признана виновной по статье — причинение смерти по неосторожности двум лицам. Мошковский районный суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы условно.

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