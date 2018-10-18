2018-10-18T03:42:12+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 18 октября ветрено и сыро

Какая погода ждет новосибирцев в четверг, 18 октября
Надежда ЯРКОВА
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Ветер будет южный, но с порывами до 19 метров в секунду.Ветер будет южный, но с порывами до 19 метров в секунду.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня днем в городе будет ветреная погода без осадков, в конце дня возможен дождь.

— В четверг, 18 октября в Новосибирске будет облачная погода, местами с прояснениями. Ночью и днем без осадков, но к концу дня местами возможен небольшой дождь. Температура днем составит плюс 5-7 градусов, к ночи опустится до 0- минус 2 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

По области ожидается облачная погода, ночью без осадков, а вот днем в отдельных районах возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами на дорогах может быть гололед, ночью и утром при прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах полюс 3-8 градусов, ночная составит 0- минус 5 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 10 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам пасмурную погоду, с дневной температурой в плюс 7 градусов, к ночи станет прохладнее, температура опустится до плюс 4 градусов. В последующие дни погода сильно не изменится, будет относительно прохладно, возможны дожди.

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