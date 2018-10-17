2018-10-17T18:46:39+03:00
Происшествия

«Страшная трагедия»: губернатор Новосибирской области выразил соболезнования семьям погибших в Керчи

Андрей Травников написал свое обращение в соцсети
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Взрыв в колледже прогремел 17 сентября. Фото: предоставлено очевидцем.Взрыв в колледже прогремел 17 сентября. Фото: предоставлено очевидцем.
Изменить размер текста:

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв: по предварительным данным, погибло 19 человек. Еще 50 человек пострадали, большая часть из них сейчас находятся в больнице.

На своей странице в соцсети губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования семьям погибших:

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. Страшная трагедия, - написал Андрей Александрович.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Был нелюдимым и ходил со штык-ножом: однокурсники охарактеризовали предполагаемого убийцу 18 человек в Керчи. Он был зачислен в политехнический колледж в 2015 году. Его знакомые говорят, что парень в начале сентября получил разрешение на ружье , а несколько дней назад он приобрел к нему 150 патронов. Тело убийцы обнаружили в библиотеке колледжа, где он устроил бойню.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке