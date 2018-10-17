«Страшная трагедия»: губернатор Новосибирской области выразил соболезнования семьям погибших в Керчи

17 Окт. 18:33 2018-10-17T18:46:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв: по предварительным данным, погибло 19 человек. Еще 50 человек пострадали, большая часть из них сейчас находятся в больнице.

На своей странице в соцсети губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования семьям погибших:

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. Страшная трагедия, - написал Андрей Александрович.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Был нелюдимым и ходил со штык-ножом: однокурсники охарактеризовали предполагаемого убийцу 18 человек в Керчи. Он был зачислен в политехнический колледж в 2015 году. Его знакомые говорят, что парень в начале сентября получил разрешение на ружье , а несколько дней назад он приобрел к нему 150 патронов. Тело убийцы обнаружили в библиотеке колледжа, где он устроил бойню.