2018-10-17T14:17:25+03:00
Общество

Паровозик, который смог: в Новосибирске детский аттракцион оказался на проезжей части

Многие предполагают, что паровозик выехал из парка «Березовая Роща»
Алена КУЛЕШОВА
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На кольце возле Березовой рощи среди машин ехал паровозик из аттракциона. Фото: "Инцидент. Новосибирск".На кольце возле Березовой рощи среди машин ехал паровозик из аттракциона. Фото: "Инцидент. Новосибирск".
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Новосибирцы заметили детский паровозик, который ехал по проезжей части около парка «Березовая Роща».

— На Березовой роще паровозик тоже стал участником дорожного движения, — написал очевидец в группе Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Многие подписчики группы заинтересовались новым участником дорожного движения, делая предположения о том, откуда он взялся на дороге.

— Этот паровозик в парке «Березовая Роща» катал детей. Вот, летний сезон закончился, он и поехал в гараж,- пишет в комментариях подписчик Александр

— Да, это паровозик с «Березовой Рощи». Ребятишки все лето на нем катались,- добавляет подписчица Олеся

Многим такая картина показалась достаточно забавной:

— Паровозик, который смог,- шутят одни

-Какая категория вождения нужна?- в шутку интересуются другие

В самом парке «Березовая Роща», откуда предполагаемо выехал аттракцион, оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

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