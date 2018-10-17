Паровозик, который смог: в Новосибирске детский аттракцион оказался на проезжей части
Новосибирцы заметили детский паровозик, который ехал по проезжей части около парка «Березовая Роща».
— На Березовой роще паровозик тоже стал участником дорожного движения, — написал очевидец в группе Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
Многие подписчики группы заинтересовались новым участником дорожного движения, делая предположения о том, откуда он взялся на дороге.
— Этот паровозик в парке «Березовая Роща» катал детей. Вот, летний сезон закончился, он и поехал в гараж,- пишет в комментариях подписчик Александр
— Да, это паровозик с «Березовой Рощи». Ребятишки все лето на нем катались,- добавляет подписчица Олеся
Многим такая картина показалась достаточно забавной:
— Паровозик, который смог,- шутят одни
-Какая категория вождения нужна?- в шутку интересуются другие
В самом парке «Березовая Роща», откуда предполагаемо выехал аттракцион, оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.