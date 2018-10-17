А дальше пешком: новосибирец чуть не остался без «Лексуса», но вовремя заплатил долг

17 Окт. 13:58 2018-10-17T14:13:46+03:00

Приставы вышли на дороги города и собрали 1,5 миллиона рублей с должников

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В Новосибирской области прошел очередной совместный рейд приставов и сотрудников ГИБДД «Дебитор».

— Рейд прошел в 28 районах Новосибирской области. Приставы проверили более 500 сибиряков, половина из которых оказались должниками. По итогам рейда у 11 водителей арестовали их машины. По общим оценкам, это составило 2,5 миллиона рублей. Всего должниками за время проведенного рейда было погашено 1,5 миллиона по различным долгам, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Так в Коченевском районе владелец арестованного Lexus в течение того же дня полностью погасил свой долг в 450 тысяч рублей, боясь лишиться дорогостоящей машины.

В ведомстве отметили, что работники используют в работе комплекс «Дорожный пристав», который помогает вычислить номера автомобилей владельцев, за которыми числится долг.

— Следующий рейд «Дебитор» пройдет в Новосибирской области в четверг, 18 октября.