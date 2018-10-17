2018-10-17T14:13:46+03:00
Общество

А дальше пешком: новосибирец чуть не остался без «Лексуса», но вовремя заплатил долг

Приставы вышли на дороги города и собрали 1,5 миллиона рублей с должников
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Следующий рейд на дорогах приставы проведут 18 октября.Следующий рейд на дорогах приставы проведут 18 октября.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
Изменить размер текста:

В Новосибирской области прошел очередной совместный рейд приставов и сотрудников ГИБДД «Дебитор».

— Рейд прошел в 28 районах Новосибирской области. Приставы проверили более 500 сибиряков, половина из которых оказались должниками. По итогам рейда у 11 водителей арестовали их машины. По общим оценкам, это составило 2,5 миллиона рублей. Всего должниками за время проведенного рейда было погашено 1,5 миллиона по различным долгам, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Так в Коченевском районе владелец арестованного Lexus в течение того же дня полностью погасил свой долг в 450 тысяч рублей, боясь лишиться дорогостоящей машины.

В ведомстве отметили, что работники используют в работе комплекс «Дорожный пристав», который помогает вычислить номера автомобилей владельцев, за которыми числится долг.

— Следующий рейд «Дебитор» пройдет в Новосибирской области в четверг, 18 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке