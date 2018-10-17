2018-10-17T13:28:16+03:00
Общество

Угон «на бис»: двое сибиряков дважды угнали автомобиль односельчанина

Один из участников преступления оказался несовершеннолетним
Алена КУЛЕШОВА
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Двое парней угнали чужую машину дважды и в итоге попались.Двое парней угнали чужую машину дважды и в итоге попались.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Вечером 9 октября, 22-летний житель села Александро-Невское, предложил своему 15-летнему товарищу угнать автомобиль «Toyota», принадлежавший местному жителю.

— Машина потребовалась молодым людям, чтобы съездить в гости к своей знакомой, проживающей в соседнем населенном пункте. Парни пробрались в один из гаражей по улице Новостройка. Задачу преступникам упростило то, что гараж оказался не заперт, а ключи от автомобиля находились прямо в замке зажигания. Приятели завели машину и поехали кататься, однако через несколько часов они вернули автомобиль в гараж, и пропажа не была замечена хозяином, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Но на этом старший из парней решил не останавливаться, и уже на следующий день, в обеденное время, решил повторить свое путешествие. Он повторно угнал ту же «Тойоту» и отправился на ней в соседнее село. Однако по пути ему не удалось справиться с управлением, и машина слетела в кювет с водой.

На этот раз, владелец машины заметил ее отсутствие и обратился в правоохранительные органы. В короткие сроки полицейским удалось найти автомобиль и его угонщика.

— Сейчас проверяются условия проживания несовершеннолетнего участника преступления, и причины прекращения его обучения в школе, — добавили в ведомстве.

В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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