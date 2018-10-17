Седан в нокауте: грузовик опрокинул «Ладу Гранту» на Бердском шоссе

17 Окт. 13:12 2018-10-17T13:13:09+03:00

"Лада Гранта" оказалась на боку после столкновения с грузовиком. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Lada Granta завалилась на бок после столкновения с грузовиком в Первомайском районе.

— Авария произошла в районе остановки «Звездная» на Бердском шоссе. Там столкнулись грузовик и седан. После столкновения с фурой Lada Grant не устояла на колесах и завалилась на бок, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы добавляют, что водитель «Лады» не пострадал, свидетели аварии помогли ему выбраться из автомобиля. Авария с перевернутой машиной спровоцировала пробку в сторону Бердска.

Из-за аварии на Бердском шоссе собралась пробка.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»