Седан в нокауте: грузовик опрокинул «Ладу Гранту» на Бердском шоссе
Lada Granta завалилась на бок после столкновения с грузовиком в Первомайском районе.
— Авария произошла в районе остановки «Звездная» на Бердском шоссе. Там столкнулись грузовик и седан. После столкновения с фурой Lada Grant не устояла на колесах и завалилась на бок, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы добавляют, что водитель «Лады» не пострадал, свидетели аварии помогли ему выбраться из автомобиля. Авария с перевернутой машиной спровоцировала пробку в сторону Бердска.
Из-за аварии на Бердском шоссе собралась пробка.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»