«Работает он»: в мэрии Новосибирска опровергли увольнение Мотыги с поста главы УАСИ

17 Окт. 12:30 2018-10-17T12:38:54+03:00

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Начальник управления архитектурно-строительной инспекции Анатолий Мотыга продолжает работать на своем посту в мэрии Новосибирска.

В некоторых местных СМИ появилась информация о том, что начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Анатолий Мотыга написал заявление на увольнение. Подача заявления связана с ситуацией вокруг скандальной стройки рядом с лицеем №22 на улице Советской в Новосибирске.

Ранее, в сентябре Анатолий Мотыга также фигурировал в деле о строительстве магазина рядом с больницей №34. Прокуратура и депутаты были против стройки, голос оставался за самим Мотыгой.

— Сегодня мэр Анатолий Локоть уже комментировал эту ситуацию: информация об увольнении не подтверждена. Департамент правовой и кадровой работы эту информацию также опровергли, мы у них брали информацию, — рассказали в пресс-службе мэрии города. — Он работает.

Добавим, что Анатолий Мотыга занимает свой пост с 2003 года.