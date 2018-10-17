Толпой на одного: полиция ищет ограбивших на улице прохожего парней

17 Окт. 11:13 2018-10-17T12:42:25+03:00

Трое парней подозреваются в грабеже: они напали на прохожего. Фото: МВД по Новосибирской области.

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Нападение произошло 9 октября в 19:30 возле магазина «Ярче» в доме на улице Авиастроителей в Новосибирске. Трое молодых людей с применением силы отобрали у 20-летнего проходившего по улице парня деньги, после чего скрылись. Их добычей стали 5000 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье — грабеж и сейчас заняты поиском подозреваемых. Вот их приметы:

— Первому нападавшему на вид 17-18 лет, высокого роста, крепкого телосложения, европейской внешности, волосы темные короткие. Одет был в спортивную ветровку красно-черного цвета с капюшоном, черные спортивные штаны, серые кроссовки, — говорится в ориентировке городского МВД.

Второму — на вид 17-18 лет, среднего роста, среднего телосложения, европейской внешности, волосы темные короткие, был одет в серую кофту с капюшоном (на левой груди эмблема Nike), черные спортивные штаны, серые кроссовки с белой подошвой. Парень был с сумкой, надетой через плечо.

Третьему нападавшему на вид 15-17 лет, среднего роста, среднего телосложения, европейской внешности, волосы темные, короткие, был одет в куртку цвета «хаки» с капюшоном на меху, серую кофту с капюшоном, серые спортивные штаны с тремя черными лампасами по бокам, серые кроссовки с белой подошвой. У него был рюкзак светло-коричневого цвета.

Всех, кому что-либо известно о совершивших грабеж парнях, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-15-07, 232-14-14.