Толпой на одного: полиция ищет ограбивших на улице прохожего парней
Нападение произошло 9 октября в 19:30 возле магазина «Ярче» в доме на улице Авиастроителей в Новосибирске. Трое молодых людей с применением силы отобрали у 20-летнего проходившего по улице парня деньги, после чего скрылись. Их добычей стали 5000 рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье — грабеж и сейчас заняты поиском подозреваемых. Вот их приметы:
— Первому нападавшему на вид 17-18 лет, высокого роста, крепкого телосложения, европейской внешности, волосы темные короткие. Одет был в спортивную ветровку красно-черного цвета с капюшоном, черные спортивные штаны, серые кроссовки, — говорится в ориентировке городского МВД.
Второму — на вид 17-18 лет, среднего роста, среднего телосложения, европейской внешности, волосы темные короткие, был одет в серую кофту с капюшоном (на левой груди эмблема Nike), черные спортивные штаны, серые кроссовки с белой подошвой. Парень был с сумкой, надетой через плечо.
Третьему нападавшему на вид 15-17 лет, среднего роста, среднего телосложения, европейской внешности, волосы темные, короткие, был одет в куртку цвета «хаки» с капюшоном на меху, серую кофту с капюшоном, серые спортивные штаны с тремя черными лампасами по бокам, серые кроссовки с белой подошвой. У него был рюкзак светло-коричневого цвета.
Всех, кому что-либо известно о совершивших грабеж парнях, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-15-07, 232-14-14.
Их добычей стали 5 тысяч рублей, которые они забрали у 20-летнего парня. Фото: МВД по Новосибирской области.