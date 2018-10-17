С Родников в центр: по новой дороге на Объединения пустили транспорт

17 Окт. 10:36 2018-10-17T10:36:38+03:00

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Сегодня в Новосибирске сдали в эксплуатацию новую дорогу: она позволит жителям Родников и Снегирей быстрее добираться до центра.

— Всего, на работы по строительству, которые начались еще в 2016 году, ушло больше 482 миллионов рублей. Также по инициативе Андрея Травникова на строительство дороги в 2018 году из областного бюджета было выделено 150 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе правительства НСО.

Во время строительства улица Объединения была продлена на 883 метра, на участке от улицы Лебедевского до Фадеева. Проезжая часть получилась широкая — в четыре полосы. В связи с тем, что дорога проходит по заболоченной местности, дорожники заменили грунт в основании на песок. Также были выполнены работы по строительству водопропускной трубы, ливневой канализации, наружного освещения, были сделаны тротуары. Помимо этого, в рамках проекта были укреплены берега реки Ельцовка-II.

В правительстве отметили, что новая дорога позволит жителям таких отдаленных микрорайонов Новосибирска, таких как Родники, Снегири, поселок Северный сократить время в пути до центра города.