2018-10-17T09:50:18+03:00
Экономика

Меньше не становятся: долги по заплатам в Новосибирске перевалили за 25 миллионов рублей

Следователи возбудили в этом году 22 уголовных дела по невыплате зарплат новосибирцам
Надежда ЯРКОВА
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В Новосибирской области долги по зарплатам перевалили за 25 миллионов рублей.В Новосибирской области долги по зарплатам перевалили за 25 миллионов рублей.Фото: Олеся КУВАТОВА
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По данным на 1 октября 2018 года размер задолженности по заработной плате в Новосибирской области составил 25,467 млн. рублей. Общий размер долга, по сравнению с прошлым месяцем увеличился на 16,9%.

— В Новосибирской области 17 предприятий имеют долг перед 1003 работниками. Для сравнения, на 1 сентября цифра долга была 21,772 млн. руб., работников — 431 в 14 организациях, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Наибольшую задолженность по заработной плате накопило ПАО «Тяжстанкогидропресс» и ОАО «Александра Невского», их общая сумма превысила 8,897 млн. рублей.

После принятых прокуратурой Железнодорожного района мер в отношении АО «Сибмост» 10 октября долги по зарплате закрыли, выплатив 34 млн. руб. 1500 работникам. Помимо этого, было выплачено 3 млн. руб. компенсации за задержку выплаты заработной платы.

— В сентябре 2018 года после прокурорского вмешательства работодатели погасили 75 млн. руб. долгов по заработной плате (всего с начала года — 452 млн. руб.), — отметили в ведомстве.

В 2018 году следователи возбудили 22 уголовных дела по сообщениям о невыплате заработной платы, из них 6 — по материалам прокурорских проверок.

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