Мяукал в моторном отсеке: спасатели достали застрявшего под капотом машины котенка

17 Окт. 08:32 2018-10-17T08:47:51+03:00

Черный котенок забрался под капот машины и застрял там. Стоп-кадр с видео спасателей МАСС.

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Закончившийся хорошо инцидент произошел сегодня утром. Новосибирские спасатели помогли застрявшему под капотом припаркованного автомобиля котенку, а также нашли ему новую хозяйку.

— В среду, 17 октября в 9:34 спасатели получили звонок от жительницы Ленинского района. Она рассказала, что под капотом ее машины застрял котенок. Бригада спасателей выехала по указанному адресу на улицу Широкая, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Со слов девушки, котенок каким-то образом забрался под капот припаркованного автомобиля и застрял в моторном отсеке.

— К приезду спасателей котенку почти получилось выбраться из машины, однако, увидев большое количество людей, котенок испугался и, выскочив из моторного отсека, спрыгнул на асфальт и побежал снова прятаться под машиной, — добавили в ведомстве

Но история закончилась на позитивной ноте: спасатели быстро достали котенка и отдали его вызвавшей их женщине.