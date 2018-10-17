2018-10-17T08:07:12+03:00
Общество

Пользуясь служебным положением: работник склада украл три «айфона» за 250 тысяч рублей

Украденные телефоны он спрятал у своей знакомой в Искитимском районе
Надежда ЯРКОВА
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Молодой человек, работая на складе, не смог удержаться и украл три новых "айфона" из груза. Фото: ЛО МВД по СФО.Молодой человек, работая на складе, не смог удержаться и украл три новых "айфона" из груза. Фото: ЛО МВД по СФО.
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В аэропорту Толмачево раскрыли кражу дорогих телефонов: из груза пропали три «айфона» стоимостью в четверть миллиона рублей.

— Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево по горячим следам поймали молодого человека, виновного в краже мобильных телефонов стоимостью 250 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Работники грузового терминала сообщили в полицию о повреждении упаковки груза, прибывшего из Москвы, и пропаже из него трех гаджетов. Сотрудники уголовного розыска вскоре установили подозреваемого, им оказался 23-летний работник склада, ранее не попадавший в поле зрения полиции.

Как выяснилось, украденные «айфоны» он спрятал у своей знакомой в Искитимском районе. Во время обыска они были найдены и изъяты полицией.

— Возбуждено уголовное дело по статье — кража, совершенная в крупном размере, — добавили в линейном отделе. — Максимальное наказание за это преступление — до 6 лет тюрьмы.

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