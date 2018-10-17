2018-10-17T07:28:26+03:00
Общество

Сообразили на троих: новосибирцы пытались получить 90 миллионов рублей страховки за сгоревший кран

Новосибирцы застраховали уже сгоревший кран, а после обратились в страховую за ущербом
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцы застраховали сгоревший кран как целый, пытаясь получить страховку. Фото: МВД по Новосибирской области.Новосибирцы застраховали сгоревший кран как целый, пытаясь получить страховку. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Трое жителей Новосибирской области попались на мошенничестве: они застраховали как исправный уже сгоревший кран, а после пытались получить за него страховку.

— Сотрудники уголовного розыска задержали трех ранее судимых участников преступной группы, которые с 20 октября 2016 по 1 июля 2017 попытались обманом получить крупную сумму со страховой компании, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Мужчины планировали получить 90 миллионов за сгоревший кран. Фото: МВД по Новосибирской области.

Мужчины планировали получить 90 миллионов за сгоревший кран. Фото: МВД по Новосибирской области.

Все трое оказались жители Новосибирской области в возрасте 39-41 года. Они застраховали ранее сгоревший самоходный кран Liebherr LTM 1350-6/1 стоимостью около 120 млн рублей как исправный, после чего обратились в страховую компанию за возмещением ущерба в сумме 90 млн рублей, предоставив подложные документы о том, что кран «сгорел» и пришел в негодность.

— Было возбуждено уголовное дело по статье — покушение на мошенничество в сфере страхования. Двое участников преступной группы сами во всем признались, — отметили в ведомстве.

Полицейские провели обыски по адресам регистрации и проживания мужчин, а также офисах организаций, участвовавших в преступной схеме. Правоохранители нашли и изъяли сгоревший самоходный кран Liebherr LTM 1350-6/1, сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Сейчас оперативники устанавливают причастность мужчин к совершению других преступлений.

Сейчас мужчины попали под уголовное дело по статье - мошенничество в крупном размере. Фото: МВД по Новосибирской области.

Сейчас мужчины попали под уголовное дело по статье - мошенничество в крупном размере. Фото: МВД по Новосибирской области.

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