Туман не пустил: четыре летевших в Омск самолета пришлось посадить в Новосибирске
Два из четырех утренних рейса уже вылетели до Омска
Четыре летевших в Омск самолета сели в Новосибирске.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Из-за метеоусловий сегодня утром, 17 октября четыре самолета до Омска совершили внеплановую посадку в новосибирском «Толмачево».
— Самолетам пришлось приземлиться в новосибирском аэропорту из-за метеоусловий в Омске. Внеплановую посадку совершили четыре авиарейса, — рассказали в пресс-центре аэропорта «Толмачево».
В Новосибирске сели три самолета из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Все они направлялись в Омск, но им помешал туман.
Сейчас по данным онлайн-табло на сайте аэропорта «Толмачево», в расписании остались лишь два рейса до Омска, остальные, скорее всего, уже вылетели в Омск.