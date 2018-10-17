2018-10-17T06:37:27+03:00
Общество

Туман не пустил: четыре летевших в Омск самолета пришлось посадить в Новосибирске

Два из четырех утренних рейса уже вылетели до Омска
Надежда ЯРКОВА
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Четыре летевших в Омск самолета сели в Новосибирске.Четыре летевших в Омск самолета сели в Новосибирске.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Из-за метеоусловий сегодня утром, 17 октября четыре самолета до Омска совершили внеплановую посадку в новосибирском «Толмачево».

— Самолетам пришлось приземлиться в новосибирском аэропорту из-за метеоусловий в Омске. Внеплановую посадку совершили четыре авиарейса, — рассказали в пресс-центре аэропорта «Толмачево».

В Новосибирске сели три самолета из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Все они направлялись в Омск, но им помешал туман.

Сейчас по данным онлайн-табло на сайте аэропорта «Толмачево», в расписании остались лишь два рейса до Омска, остальные, скорее всего, уже вылетели в Омск.

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