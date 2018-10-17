2018-10-17T05:59:44+03:00
Общество

Избежали тюрьмы: обманувшие дольщиков новосибирцы отделались условными сроками

В Новосибирске вынесли приговор руководителю компании — застройщика и его знакомым
Надежда ЯРКОВА
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Трое новосибирцев получили условные сроки за аферы с квартирами.Трое новосибирцев получили условные сроки за аферы с квартирами.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Ленинский районный суд закончил рассматривать уголовное дело в отношении Боброва А.Е., Олейникова И.А. и Бочарова А.В. Все трое обвиняются, в зависимости от роли и степени участия каждого, в мошенничестве.

— Суд установил, что председатель МЖСК «У озера» Бобров подготовил документы, необходимые для вступления Бочарова в кооператив, который, в свою очередь, обязан был оплатить членский вступительный взнос в размере 2, 3 миллиона рублей, который также считался оплатой стоимости квартиры. Бобров и Бочаров создали видимость, что последний внес требуемую сумму взноса, а после подготовили фальшивый договор на оказание услуг Бочаровым для МЖСК «У озера», — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Бобров подготовил и подписал справку с ложными сведениями о полной выплате Бочаровым паевых взносов, после чего Бочаров оформил право собственности на квартиру в недостроенном доме по ул. Связистов, 147, в Ленинском районе Новосибирска. В результате мужчины обманом причинили компании-застройщику ущерб в 2, 3 миллиона рублей.

— После этого, такие же действия по покупке квартиры, Бобров совершил с Олейниковым. Кроме того, Бобров получил членские вступительные взносы от 4 пайщиков за купленные в строящемся доме квартиры, однако деньги в кассу кооператива не внес, а присвоил себе 3, 2 миллионов рублей, — добавили в ведомстве.

Ленинский районный суд вынес приговор всем троим участникам. Боброва признали виновным и назначили ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3, 5 года. Бочаров получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Олейников также получил 3 года условно с испытательным сроком 3,5 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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