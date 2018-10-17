Решил жить самостоятельно: потерявшегося кадета нашли в картинной галерее

17 Окт. 05:11 2018-10-17T05:15:55+03:00

В Новосибирске нашелся 13-летний подросток, который ушел в школу и пропал

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Подросток ушел из дома, чтобы жить самостоятельно: он планировал устроиться на работу в картинную галерею.

— 13-летний учащийся кадетского корпуса, в понедельник, 15 октября не вернулся домой после занятий. Подростка искали полицейские и волонтеры, и нашли его в картинной галерее, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В полиции рассказали, что мальчик живет с мамой и братом. После ссоры с мамой из-за плохого поведения подросток решил жить самостоятельно. После уроков он поехал на велосипеде к знакомому в Октябрьский район, а ночь провел в подъезде многоэтажного дома. Утром следующего дня он отправился в картинную галерею, чтобы устроиться на работу и самому себя обеспечивать. Ранее он уже подрабатывал в галерее — раздавал рекламные листовки.

— В галерее его узнали по ориентировке, размещенной в СМИ и соцсетях, и сообщили о своей находке полицейским, — уточнили в ведомстве.

Приехавшие полицейские, после беседы передали подростка его маме. В МВД отметили, что семья благополучная, ни в чем не нуждается.