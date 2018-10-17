2018-10-17T05:15:55+03:00
Общество

Решил жить самостоятельно: потерявшегося кадета нашли в картинной галерее

В Новосибирске нашелся 13-летний подросток, который ушел в школу и пропал
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Мальчик поссорился с мамой и решил жить самостоятельно. Фото: МВД по Новосибирской области.Мальчик поссорился с мамой и решил жить самостоятельно. Фото: МВД по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

Подросток ушел из дома, чтобы жить самостоятельно: он планировал устроиться на работу в картинную галерею.

— 13-летний учащийся кадетского корпуса, в понедельник, 15 октября не вернулся домой после занятий. Подростка искали полицейские и волонтеры, и нашли его в картинной галерее, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В полиции рассказали, что мальчик живет с мамой и братом. После ссоры с мамой из-за плохого поведения подросток решил жить самостоятельно. После уроков он поехал на велосипеде к знакомому в Октябрьский район, а ночь провел в подъезде многоэтажного дома. Утром следующего дня он отправился в картинную галерею, чтобы устроиться на работу и самому себя обеспечивать. Ранее он уже подрабатывал в галерее — раздавал рекламные листовки.

— В галерее его узнали по ориентировке, размещенной в СМИ и соцсетях, и сообщили о своей находке полицейским, — уточнили в ведомстве.

Приехавшие полицейские, после беседы передали подростка его маме. В МВД отметили, что семья благополучная, ни в чем не нуждается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке