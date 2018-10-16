2018-10-16T18:21:30+03:00
Общество

Новосибирск накроет «Крымская волна»: в городе пройдет фестиваль творчества ветеранских организаций

В мероприятии поучаствуют 13 коллективов
Татьяна СОЛОВОВА
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Главными участниками фестиваля станут ветераны.Главными участниками фестиваля станут ветераны.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В среду, 17 октября, в Новосибирске пройдет областной фестиваль творчества ветеранских организаций «Крымская волна», в котором примут участие 13 коллективов. О подробностях мероприятия рассказала Анна Тимашкова - Мийошек, эксперт отдела по организации и проведению мероприятий Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Большая часть учасников - это члены ветеранских организаций. Кому-то из них 60, кому-то 70 лет. Но есть у нас один коллектив - «Оптимисты» - там всем участникам около 80 лет или даже больше, - рассказывает Анна Тимашкова -Мийошек .

Тематика самого конкурса - песни о море.

- Цель фестиваля - популяризация военно-морскому флота, профессий, связанных со службой в море, - продолжает Анна Тимашкова - Мийошек. - Поэтому в фестивали будут участвовать, к примеру курсанты речного училища, учащиеся Сибирского государственного университета водного транспорта.

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