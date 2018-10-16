2018-10-16T13:32:04+03:00
Экономика

Дождаться следующего года: зарплаты врачей и учителей перевалят за 45 тысяч рублей

Зарплаты работникам бюджетных сфер планируют поднять до 45 200 рублей
Надежда ЯРКОВА
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В 2019 году бюджетникам планируют поднять зарплаты.В 2019 году бюджетникам планируют поднять зарплаты.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В 2019 году в Новосибирской области планируют поднять зарплаты работникам бюджетных сфер. Законопроект об этом будет направлен в Министерство финансов РФ.

— Согласно документу, в 2019-2021 годах в области продолжится повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. По оптимистичному прогнозу, среднемесячную заработную плату в 2019 году планируется повысить до 45,2 тысячи с ростом к уровню 2018 года на 27,1%, — сообщает пресс-служба правительства НСО. — Законопроект будет направлен в Министерство финансов РФ, а затем внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

В пресс-службе также добавили, что в ближайшие три года в социальной сфере ожидается сохранение всех льгот и выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ и Новосибирской области.

Во время заседания Правительства рассмотрели и проект закона «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2019 год».

— В 2019 году данную величину предлагается установить на уровне 8814 рублей, — отметили в ведомстве, подчеркнув, что этот показатель устанавливается каждый год для установления социальной доплаты к пенсии.

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