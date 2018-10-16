2018-10-16T13:04:02+03:00
Общество

20 октября в Новосибирске пройдет V Oсtober Beer Festival

Завод «Балтика» в Новосибирске приглашает жителей города на V Oсtober Beer Festival. Гости смогут познакомиться с традициями знаменитых пивных фестивалей [18+]
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20 октября на 8 заводах Балтики состоится October Beer Festival.20 октября на 8 заводах Балтики состоится October Beer Festival.
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Участники фестиваля увидят все этапы создания янтарного напитка, узнают о международных достижениях российских производителей и примут участие в специальном турнире Beer Quiz. В конце экскурсионного маршрута гости фестиваля посетят мастер-класс по правилам дегустации напитка и смогут лично убедиться в высоком качестве российского пива.

October Beer Festival состоится 20 октября в 11.00 и 14.00 по адресу: ул. 2-я Станционная, 34. За полчаса до начала каждой экскурсии будет организован бесплатный автобус от остановки «Метро «Площадь Маркса» (ул. Блюхера, 1).

Предварительная запись на мероприятие обязательна! Узнать подробности и записаться на юбилейный Oсtober Beer Festival в Новосибирскеможно по телефонам: (383) 230-14-11, 8-961-875-71-55.

ВНИМАНИЕ!

Экскурсия на завод возможна только для совершеннолетних. Подтверждение возраста обязательно любым соответствующим документом.

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