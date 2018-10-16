Перегородили проезд для техники: новосибирцы категорически против новой стройки в тихом центре

16 Окт. 12:23 2018-10-16T12:25:55+03:00

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Возле лицея в Центральном районе вырубили все деревья: жильцы рядом стоящих домов возмущены.

— На улице Советской возле пересечения с улицей Романова у лицея №22 вырубили деревья для постройки здания. Местные жители категорически против застройки территории перед лицеем и сегодня перегородили проезд для техники, чтобы рабочие не смогли поставить забор, — сообщают в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители категорически против новой стройки.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В четверг новосибирцы планируют провести митинг против застройки данного участка. Как стало известно, участок под строительство административного здания был согласован в городской администрации еще в 2005 году.

Со слов активиста, который против постройки здания, директор лицея поддерживает стройку, но при этом говорит, что лицей не несет ответственности за детей, которые будут ходить мимо стройплощадки на уроки.