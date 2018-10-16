«Жизнь заставила»: через полгода украденное с машины колесо вернулось владельцу

16 Окт. 12:03 2018-10-16T12:05:07+03:00

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Этот случай произошел в Новосибирске. Владелец «Субару» лишился колеса, а через 6 месяцев его вернули с запиской.

— В марте мужчина вышел во двор своего дома и обнаружил, что его Subaru Legacy лишился одного колеса на литом диске. Мужчина установил «штамповку», так и ездил. В понедельник утром, 15 октября владелец «Субару» обнаружил рядом с машиной свое колесо. С ним была записка: «Спасибо, что не заявил. Не обессудь, жизнь заставила», — говорилось в послании к владельцу, — рассказал администратор группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Почему сняли только одно колесо и вернули его лишь через полгода, для владельцев «Субару» так и осталось загадкой.

Пользователи соцсетей не остались равнодушны, вот что они думают об этой ситуации:

— Совестливый вор, — пишет один.

— А работать нормально жизнь не заставила?- вопрошает второй.

— Сезон кончился вот и вернул,- отмечает третий.

—При понятиях пацан. Если честно даже язык не поворачивается гадость на него сказать, — добавляет четвертый.