Воткнула нож в грудь: женщина в порыве ненависти убила своего 18-летнего сына

16 Окт. 11:29 2018-10-16T11:30:03+03:00

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Женщина в порыве гнева взяла нож и заколола своего сына: теперь ей грозит суд.

— Это произошло 26 июня 2018 года. У женщины, которая была в состоянии алкогольного опьянения и находилась в квартире жилого дома по ул. Селезнева, 24, на почве длительных неприязненных отношений, возник конфликт с ее 18-летним сыном, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Взяв нож, женщина вышла на улицу в поисках сына, а увидев его, нанесла ножом удар в грудь. Молодой человек скончался на месте.

— 39-летнней женщине было предъявлено обвинение по статье — убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Сейчас прокурор Дзержинского района Новосибирска Олег Бушмакин направил уголовное дело в суд, — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело по существу рассмотрит Дзержинский районный суд.