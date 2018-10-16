2018-10-16T11:30:03+03:00
Происшествия

Воткнула нож в грудь: женщина в порыве ненависти убила своего 18-летнего сына

Жительнице Новосибирска грозит суд за убийство своего родного сына
Надежда ЯРКОВА
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Женщина убила своего 18-летнего сына, воткнув в грудь нож.Женщина убила своего 18-летнего сына, воткнув в грудь нож.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Женщина в порыве гнева взяла нож и заколола своего сына: теперь ей грозит суд.

— Это произошло 26 июня 2018 года. У женщины, которая была в состоянии алкогольного опьянения и находилась в квартире жилого дома по ул. Селезнева, 24, на почве длительных неприязненных отношений, возник конфликт с ее 18-летним сыном, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Взяв нож, женщина вышла на улицу в поисках сына, а увидев его, нанесла ножом удар в грудь. Молодой человек скончался на месте.

— 39-летнней женщине было предъявлено обвинение по статье — убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Сейчас прокурор Дзержинского района Новосибирска Олег Бушмакин направил уголовное дело в суд, — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело по существу рассмотрит Дзержинский районный суд.

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