«Природная красота»: мисс Россия восхитила подписчиков эффектным образом в пиджаке
Мисс Россия Эльмира Адбразакова нечасто балует подписчиков в Инстанраме новыми фото и роликами, но недавно сделала исключение. Красотка из Сибири выложила видео в эффектном черном пиджаке, в вывезе которого видно красивое нижнее белье. Образ свой девушка дополнила красной помадой.
Видео уже набрало более 9 тысяч просмотров и десятки восхищенных комментариев.
- Красота, дарованная природой, - пишут одни.
- Ты фантастически божественна, - обращаются к девушке другие.
- Этот чертовски завораживающий взгляд, - восхищаются другие.
- Волшебством наполнена улыбка, и чарует взгляд, не зная в этом меры. Эти строки - жалкая попытка писать загадочность Эльмиры, - вдохновясь образом Эльмиры, пишут четвертые.
- Красотка, супер-малышка, - не скупятся на комплименты пятые.
Мисс Россия восхитила подписчиков эффектным образом в пиджаке.