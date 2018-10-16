«Природная красота»: мисс Россия восхитила подписчиков эффектным образом в пиджаке

16 Окт. 11:20 2018-10-16T11:20:49+03:00

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Мисс Россия Эльмира Адбразакова нечасто балует подписчиков в Инстанраме новыми фото и роликами, но недавно сделала исключение. Красотка из Сибири выложила видео в эффектном черном пиджаке, в вывезе которого видно красивое нижнее белье. Образ свой девушка дополнила красной помадой.

Видео уже набрало более 9 тысяч просмотров и десятки восхищенных комментариев.

- Красота, дарованная природой, - пишут одни.

- Ты фантастически божественна, - обращаются к девушке другие.

- Этот чертовски завораживающий взгляд, - восхищаются другие.

- Волшебством наполнена улыбка, и чарует взгляд, не зная в этом меры. Эти строки - жалкая попытка писать загадочность Эльмиры, - вдохновясь образом Эльмиры, пишут четвертые.

- Красотка, супер-малышка, - не скупятся на комплименты пятые.