2018-10-16T11:20:49+03:00
Общество

«Природная красота»: мисс Россия восхитила подписчиков эффектным образом в пиджаке

Пользователи соцсетей засыпали Эльмиру Абдразакову комплиментами
Татьяна СОЛОВОВА
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Эльмира Адбразакова не стесняется одевать откровенные наряды. Фото: https://www.instagram.com/miss_elmira/.Эльмира Адбразакова не стесняется одевать откровенные наряды. Фото: https://www.instagram.com/miss_elmira/.
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Мисс Россия Эльмира Адбразакова нечасто балует подписчиков в Инстанраме новыми фото и роликами, но недавно сделала исключение. Красотка из Сибири выложила видео в эффектном черном пиджаке, в вывезе которого видно красивое нижнее белье. Образ свой девушка дополнила красной помадой.

Видео уже набрало более 9 тысяч просмотров и десятки восхищенных комментариев.

- Красота, дарованная природой, - пишут одни.

- Ты фантастически божественна, - обращаются к девушке другие.

- Этот чертовски завораживающий взгляд, - восхищаются другие.

- Волшебством наполнена улыбка, и чарует взгляд, не зная в этом меры. Эти строки - жалкая попытка писать загадочность Эльмиры, - вдохновясь образом Эльмиры, пишут четвертые.

- Красотка, супер-малышка, - не скупятся на комплименты пятые.

Мисс Россия восхитила подписчиков эффектным образом в пиджаке.

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