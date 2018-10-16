2018-10-16T11:02:32+03:00
Происшествия

Испугался и сбежал: водитель «Ниссана» сбил женщину и ребенка на «зебре»

Водитель бросил машину после ДТП, а сам скрылся, но его нашли
Надежда ЯРКОВА
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Водитель после ДТП сбежал, но его уже нашли. Фото: предоставлено Владиславом Савченковым.Водитель после ДТП сбежал, но его уже нашли. Фото: предоставлено Владиславом Савченковым.
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Во вторник, 16 октября днем водитель на Nissan Sunny сбил женщину с ребенком на «зебре», бросил машину, а сам сбежал.

— Сегодня днем, в 11:15 водитель за рулем белого «Ниссан Санни» на регулируемом пешеходном переходе сбил двух пешеходов: девочку 2008 года рождения и женщину 1957 года рождения. У женщины предварительный диагноз: ушиб головного мозга и перелом копчика, у девочки — ушиб спины, — рассказал КП инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.

Он добавил, что водитель «Ниссана» ехал по улице Станционной в сторону площади Энергетиков, после наезда попытался скрыться на машине, в итоге чуть дальше Станционной он машину бросил, а сам сбежал.

— Сейчас водителя уже поймали, им оказался мужчина 1994 года рождения, — добавил инспектор.

Полицейским он пояснил, что испугался, поэтому и сбежал.

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