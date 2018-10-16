Испугался и сбежал: водитель «Ниссана» сбил женщину и ребенка на «зебре»
Во вторник, 16 октября днем водитель на Nissan Sunny сбил женщину с ребенком на «зебре», бросил машину, а сам сбежал.
— Сегодня днем, в 11:15 водитель за рулем белого «Ниссан Санни» на регулируемом пешеходном переходе сбил двух пешеходов: девочку 2008 года рождения и женщину 1957 года рождения. У женщины предварительный диагноз: ушиб головного мозга и перелом копчика, у девочки — ушиб спины, — рассказал КП инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
Он добавил, что водитель «Ниссана» ехал по улице Станционной в сторону площади Энергетиков, после наезда попытался скрыться на машине, в итоге чуть дальше Станционной он машину бросил, а сам сбежал.
— Сейчас водителя уже поймали, им оказался мужчина 1994 года рождения, — добавил инспектор.
Полицейским он пояснил, что испугался, поэтому и сбежал.