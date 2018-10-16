После медведей ничто не удивляет: на трамвайных путях в Новосибирске пасутся бараны
Новосибирцы могли видеть, как в понедельник днем на трамвайных путях разгуливало стадо баранов.
— Вчера днем, 15 октября на трамвайных путях в Кировском районе Новосибирска паслось стадо баранов. Их мирную прогулку можно было видеть примерно в половину четвертого дня недалеко от остановки «Завод ЖБИ-1», — рассказал очевидец Дмитрий Седаков в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».- Вскоре пришел пастух и угнал баранов на поле через дорогу.
Пользователи соцсетей тут же стали активно обсуждать нестандартную ситуацию:
— Хозяин баранов с гор, по привычке вывел как в ауле, — пишет один.
— Ну, после медведей разгуливающих по городу уже ничего не удивляет, — добавляет второй.
— Выскочит так баран на проезжую часть и создаст аварийную ситуацию. Хозяин не в курсе, что это город, а не альпийские поля? — возмущается третий.
— Вот удивили... я с баранами каждый день в автобусе езжу на работу, — шутит четвертый.
Бараны пасутся..