После медведей ничто не удивляет: на трамвайных путях в Новосибирске пасутся бараны

16 Окт. 10:18 2018-10-16T10:18:39+03:00

На Петухова можно встретить баранов на трамвайных путях. Стоп-кадр с видео Дмитрия Седакова.

Спустя время к ним вышел пастух и забрал баранов

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Новосибирцы могли видеть, как в понедельник днем на трамвайных путях разгуливало стадо баранов.

— Вчера днем, 15 октября на трамвайных путях в Кировском районе Новосибирска паслось стадо баранов. Их мирную прогулку можно было видеть примерно в половину четвертого дня недалеко от остановки «Завод ЖБИ-1», — рассказал очевидец Дмитрий Седаков в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».- Вскоре пришел пастух и угнал баранов на поле через дорогу.

Пользователи соцсетей тут же стали активно обсуждать нестандартную ситуацию:

— Хозяин баранов с гор, по привычке вывел как в ауле, — пишет один.

— Ну, после медведей разгуливающих по городу уже ничего не удивляет, — добавляет второй.

— Выскочит так баран на проезжую часть и создаст аварийную ситуацию. Хозяин не в курсе, что это город, а не альпийские поля? — возмущается третий.

— Вот удивили... я с баранами каждый день в автобусе езжу на работу, — шутит четвертый.