«Нудистская свадьба?»: возле ЗАГСА стояли парни в трусах и бабочках
В понедельник, 15 октября возле Дворца бракосочетаний в Новосибирске прохожие встретили странно одетых парней.
— Вот такие веселые ребята в трусах, кроссовках и бабочках были замечены в понедельник на входе в метро около Дворца бракосочетания, — сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».- Постояв 10 минут, они, приплясывая, двинулись в подземный переход.
Пользователи соцсетей тут же стали обсуждать странную пару. Ведь и на улице октябрь, и вчера температура воздуха днем было не выше плюс 6 градусов. Вот что думают об этом подписчики:
— Проспорили!- пишет один.
— Студенческие игры, — предполагает второй.
— Нудистская свадьба?- интересуется третий.
— Обострение походу, — отмечает четвертый.