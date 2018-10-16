«Нудистская свадьба?»: возле ЗАГСА стояли парни в трусах и бабочках

16 Окт. 09:29 2018-10-16T09:53:51+03:00

Трое парней в трусах и бабочках стояли возле входа в метро рядом с ЗАГСом

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В понедельник, 15 октября возле Дворца бракосочетаний в Новосибирске прохожие встретили странно одетых парней.

— Вот такие веселые ребята в трусах, кроссовках и бабочках были замечены в понедельник на входе в метро около Дворца бракосочетания, — сообщает очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».- Постояв 10 минут, они, приплясывая, двинулись в подземный переход.

Пользователи соцсетей тут же стали обсуждать странную пару. Ведь и на улице октябрь, и вчера температура воздуха днем было не выше плюс 6 градусов. Вот что думают об этом подписчики:

— Проспорили!- пишет один.

— Студенческие игры, — предполагает второй.

— Нудистская свадьба?- интересуется третий.

— Обострение походу, — отмечает четвертый.