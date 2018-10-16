2018-10-16T09:12:53+03:00
Происшествия

Перекрыли полосу: возле Центрального рынка «Мерседес» собрал паровозик из трех иномарок

Водитель Mercedes-Benz устроил аварию с двумя микроавтобусами
Надежда ЯРКОВА
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Водитель "Мерседеса" поторопился и устроил аварию с микроавтобусами.Водитель "Мерседеса" поторопился и устроил аварию с микроавтобусами.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Авария произошла возле Центрального рынка: там столкнулись Mercedes и два микроавтобуса.

— На улице Гоголя перед пересечением с улицей Каменской в сторону улицы Ольги Жилиной водитель Mercedes-Benz врезался в микроавтобус Nissan Serena, который в свою очередь протаранил другой Nissan Serena,- сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Авария перекрыла полностью одну полосу по улице Гоголя. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Авария перекрыла полностью одну полосу по улице Гоголя.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Со слов очевидца, микроавтобусы начали останавливаться на красный свет, а водитель «Мерседеса» на скорости решил перестроиться в их ряд, но не успел затормозить. От удара «Мерседес» получил значительные повреждения, у него разбиты бампер, капот, крыло и фара. У микроавтобусов повреждены двери багажника.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» из-за аварии пробка растянулась по Гоголя до метро «Маршала Покрышкина». Скорость движения машин на этом участке составляет 10 км/ч.

Больше всего в ДТП пострадал "Мерседес". Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Больше всего в ДТП пострадал "Мерседес".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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