2018-10-16T08:33:59+03:00
Общество

«Не дождетесь»: в интернете «похоронили» эпатажного Шуру

В интернете появилась дата смерти певца Шуры — 13 октября 2018 года
Надежда ЯРКОВА
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Эпатажный певец возмущен: в интернете появилась дата его смерти. Фото: личная страница shuramedvedev.Эпатажный певец возмущен: в интернете появилась дата его смерти. Фото: личная страница shuramedvedev.
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Популярный в конце 90-х певец из Новосибирска Шура обескуражен: в интернете появилась информация о его смерти.

— Что за ерунда очередная, вчера вечером телефон разрывался как у меня, так и у моего директора и адвоката, я жив и здоров, что называется не дождетесь, — спасибо интернету за «заботу» и «своевременное» оповещение!- написал на своей личной странице в Инстаграм рассерженный певец Шура.

И действительно, в интернете на днях появилась информация о том, что певец Шура скончался в возрасте 43-х лет. Дата его смерти — 13 октября 2018 года.

Пользователи соцсетей и поклонники творчества певца возмущены, как и он сам. Вот что они пишут в поддержку своего кумира:

— Это к долгим жизненным годам. Будем жить!- пишет один.

— Саша, у тебя гороскоп такой максимальный... их всех переживешь… тьфу..тьфу, — подбадривает второй.

— Когда «заранее» хоронят, то человек живет очень долго. Так что, Шура, долгих и счастливых вам лет жизни, — отмечает третий.

— Есть такая примета — если по этому поводу ошибались, значит, жить будешь долго- предолго, — добавляет четвертый.

Поклонники творчества певца считают, что это к долгим годам жизни. Фото: shuramedvedev.

Поклонники творчества певца считают, что это к долгим годам жизни. Фото: shuramedvedev.

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