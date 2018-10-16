«Не дождетесь»: в интернете «похоронили» эпатажного Шуру

16 Окт. 08:31 2018-10-16T08:33:59+03:00

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Популярный в конце 90-х певец из Новосибирска Шура обескуражен: в интернете появилась информация о его смерти.

— Что за ерунда очередная, вчера вечером телефон разрывался как у меня, так и у моего директора и адвоката, я жив и здоров, что называется не дождетесь, — спасибо интернету за «заботу» и «своевременное» оповещение!- написал на своей личной странице в Инстаграм рассерженный певец Шура.

И действительно, в интернете на днях появилась информация о том, что певец Шура скончался в возрасте 43-х лет. Дата его смерти — 13 октября 2018 года.

Пользователи соцсетей и поклонники творчества певца возмущены, как и он сам. Вот что они пишут в поддержку своего кумира:

— Это к долгим жизненным годам. Будем жить!- пишет один.

— Саша, у тебя гороскоп такой максимальный... их всех переживешь… тьфу..тьфу, — подбадривает второй.

— Когда «заранее» хоронят, то человек живет очень долго. Так что, Шура, долгих и счастливых вам лет жизни, — отмечает третий.

— Есть такая примета — если по этому поводу ошибались, значит, жить будешь долго- предолго, — добавляет четвертый.