Прямиком до столицы Хакасии: из Новосибирска запускают новый скорый поезд

16 Окт. 07:49 2018-10-16T08:13:11+03:00

Сейчас новосибирцы могут добраться до Абакана только на одном транзитном поезде

Изменить размер текста: A A

Между Абаканом и Новосибирском запускают новый скорый поезд, на нем можно будет доехать без пересадок.

— Скорый поезд между Новосибирском и Абаканом начнет курсировать с 9 декабря. Он будет отправляться из Новосибирска по нечетным числам в 19:58, а в Абакан прибудет уже на следующий день в 15:01, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В обратном направлении, из Абакана, поезд будет отправляться по четным числам в 10:04. В Новосибирске он будет уже на следующий день в 7:50. В пути у поезда предусмотрены остановки на станциях Юрга-1, Тайга, Анжерская, Мариинск, Боготол, Ачинск-1, Назарово, Ужур, Шира и Ербинская.

Купить проездные билеты на поезд Новосибирск — Абакан можно за 90 суток до отправления в ж/д кассах, официальном сайте ОАО «РЖД», а также с мобильного приложения «РЖД Пассажирам».