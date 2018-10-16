Выглядят как обожженные: в Новосибирск не пустили партию опасных хризантем

16 Окт. 06:56 2018-10-16T06:56:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Россельхознадзора не пустили на продажу в Новосибирск партию зараженных цветов из Словакии.

— В прошедшие выходные дни во время проведения карантинного фитосанитарного контроля крупной партии срезанных цветов, прибывших авиарейсом из Словакии, инспекторы нашли в цветах карантинный объект. Наличие заражения подтвердила фитосанитарная экспертиза, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Новосибирской области.

Так, на 200 испанских срезах была выявлена белая ржавчина хризантем.

Все зараженные цветы были сожжены, остальная часть партии цветочных срезов допущена к продаже в России.

— Белая ржавчина хризантем считается вредоносным заболеванием. Возбудитель болезни обычно передается с зараженными черенками и растениями хризантем, включая срезанные цветы, поражая в основном листья, — отметили в ведомстве. — При этом сильно пораженные листья преждевременно отмирают, а сами растения выглядят как обожженные. Больные листья часто закручиваются книзу.