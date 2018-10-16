Пожар среди ночи: из горящего дома спаслись около 20 жильцов

16 Окт. 06:25 2018-10-16T06:26:06+03:00

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Пожар случился в ночь на вторник, 16 октября в девятиэтажном жилом доме.

— Сообщение о пожаре спасатели получили в 2:45 ночи. Горела квартира в девятиэтажном доме на 4-ом этаже по улице Никитина, 9 в Октябрьском районе. Когда уже через 5 минут, в 2:49 пожарные были на месте, из окон квартиры на 4-ом этаже шел дым, также было задымление в подъезде, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что личным составом с этажей выше четвертого, при помощи спасательных устройств были спасены 10 человек, из них трое — дети. Также до прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет.

— В пожаре сгорели домашние вещи и мебель на площади в 30 кв. м. Распространение огня на другие квартиры не допущено. Полностью ликвидировать пламя получилось в 3:50 ночи, — добавили в МЧС.

В тушении участвовало 27 пожарных и 9 единиц техники. Причина пожара устанавливается.