Интересный обмен: новосибирский зоопарк покинули скунс и сурикаты, зато поселились бескогтные выдры

16 Окт. 05:44 2018-10-16T05:48:12+03:00

Скунс, два лемура и пять сурикатов перебрались из новосибирского зоопарка в Тульский экзоктариум

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Сотрудники Россельхознадзора отправили животных в Тулу и встретили прилетевших из Чешского зоопарка выдр. Теперь они будут жить в новосибирском зоопарке.

— Скунс полосатый и два кошачьих лемура, родившиеся в этом году, пять сурикатов, рожденных с 2015 по 2018 годы, трехлетние пака, тамарин и пять сухопутных черепах, а также три Эдиповых тамарина, родившихся в 2016 году, отправлены из Новосибирского зоопарка в Тульский областной экзоктариум, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Новосибирской области.

Несмотря на это, в новосибирском зоопарке тоже пополнение. В пункте пропуска аэропорта Толмачево инспекторы проконтролировали ввоз из Чешского зоологического парка «Zoo Jihlava» в новосибирский зоопарк самца и самки азиатских бескоготных выдр, рожденных в 2017 году.

— В настоящее время прилетевшие из заграницы животные уже находятся в Новосибирском зоопарке, — отметили в ведомстве.