Подросток в кадетской форме пропал в Новосибирске: не вернулся со школы

16 Окт. 05:21 2018-10-16T07:06:30+03:00

В Новосибирске пропал 13-летний школьник в кадетской форме, возможно, он может быть с велосипедом

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут в Новосибирске 13-летнего школьника Александра Евгеньевича Левина.

— В понедельник, 15 октября в Заельцовском районе он ушел в школу и не вернулся. Рост пропавшего мальчика 156 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, — говорится в ориентировке.

В день пропажи был одет в темно-синюю куртку, темно-серую футболку, серые камуфляжные брюки, серую шапку и черные кроссовки. Либо предполагают, что он может быть одет в черную кадетскую форму с розовыми элементами.

Также возможно, у него с собой может быть велосипед.

Всех, кто знает что- либо о том, где сейчас находится Александр Левин, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.