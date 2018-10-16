Погода на день в Новосибирске: 16 октября тепло и дождь

16 Окт. 04:36 2018-10-16T04:36:57+03:00

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Сегодня в городе днем возможны дожди, зато будет относительно тепло.

— Во вторник, 16 октября в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем могут быть небольшие осадки в виде дождя. Днем температура будет около плюс 4-6 градусов, ночная уйдет в минус, будет 1-3 градусов мороза. Ветер будет дуть южный со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщают в Западно-сибирском гидрометцентре.

По области также будет переменная облачность, ночью без осадков, а вот днем в отдельных районах возможны небольшие дожди, при прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 3-8 градусов, ночная составит минус 1-6 градусов, при облачности будет чуть теплее, до плюс 3 градусов.

«Яндекс.погода» обещает новосибирцам прохладную погоду, и днем возможен снег. Температура днем будет плюс 4 градусов, ночью опустится до плюс 1 градусов. В последующие дни новосибирцев ждет относительное тепло, пока без минусовых температур, но с осадками в виде дождя.