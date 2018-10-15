2018-10-15T17:09:59+03:00
Общество

Отомстил за измену: парень опозорил неверную девушку, выложив в соцсети ее откровенные фото

На дне рождения подруги его бывшая уединилась с двумя мужчинами
Татьяна СОЛОВОВА
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Откровенное фото девушки появилось в соцсетях. Фото: https://vk.com/kurvohkaОткровенное фото девушки появилось в соцсетях. Фото: https://vk.com/kurvohka
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Скандальный пост появился в группе «Курицы», куда выкладывают фото и истории про неверных девушек их бывшие парни. Там во всех подробностях были описаны похождения изменницы по имени Ирина:

- Она была в гостях у подруги, когда изменила с двумя мужчинами: произошло все в машине, весь процесс был заснят на телефон, - описывают детали похождений в группе.

Когда парень заподозрил ее в измене, то девушка даже отнекиваться не стала:

- Ты проронила фразу: «Что с того, живу как хочу». Ты права, но это ещё не даёт тебе право изменять человеку, который тебя любит, хочет построить семью, - обратился парень к бывшей. - Когда твои родители, которые безумно тебя любят и верят тебе, получат этот пост, всё резко изменится, да и друзья не сильно уж это все одобрят.

Кстати, сейчас Ирина уже нашла себе другого парня: как он этот пост расценит, большой вопрос.

Ирина даже не стала отрицать, что изменяла. Фото: https://vk.com/kurvohka

Ирина даже не стала отрицать, что изменяла. Фото: https://vk.com/kurvohka

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