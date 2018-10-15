2018-10-15T14:29:30+03:00
Экономика

В основу проекта бюджета Новосибирской области лягут социальные направления

Правительство региона предложило сделать приоритетами областного бюджета на 2019 год увеличение зарплаты отдельных групп бюджетников, реализацию указов президента и увеличение расходов на социальную поддержку
Екатерина КОМЯКОВА
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на заседании правительства Новосибирской области рассмотрен пакет финансовых документов на 2019 год. Фото: nso.ruна заседании правительства Новосибирской области рассмотрен пакет финансовых документов на 2019 год. Фото: nso.ru
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Сегодня, 15 октября, на заседании правительства Новосибирской области рассмотрен пакет финансовых документов на 2019 год и плановые периоды двух последующих лет.

По прогнозу доходы областного бюджета 2019 года составят свыше 147,5 миллиарда рублей, увеличение собственных доходов оценивается в общей сумме более 10,6 миллиарда.

- Совокупные ресурсы для обеспечения расходных обязательств 2019 года оцениваются в 151,4 миллиарда рублей, они будут направлены на реализацию указов президента, дотации, субсидии, субвенции местным бюджетам зарплатосодержащего характера, меры социальной поддержки, дорожный фонд и транспортное обслуживание населения и другие направления, - сообщают в правительстве Новосибирской области.

Также в ходе заседания рассмотрен проект закона об установлении величины прожиточного минимума пенсионеров. В 2019 году данную величину в регионе предлагается установить на уровне 8814 рублей.

Еще одним ключевым финансовым документом стал прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на ближайшие годы. Согласно документу, продолжится реализация мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, среднемесячную номинальную начисленную заработную плату в 2019 году по оптимистичному прогнозу планируется довести до 45,2 тысячи с ростом к уровню 2018 года на 27,1%.

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