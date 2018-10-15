2018-10-15T14:20:17+03:00
Звезды

Новосибирцам расскажут, как найти предков до 12-го колена

Профессиональный историк подскажет, какие тайны хранит ваш старый семейный альбом, и что нужно искать на родине предков в первую очередь
Екатерина КОМЯКОВА
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Новосибирцам расскажут, как составить семейное дерево. Фото: Музей НовосибирскаНовосибирцам расскажут, как составить семейное дерево. Фото: Музей Новосибирска
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Музей Новосибирска проводит интересную встречу с историком и педагогом-психологом Ириной Сыроквашиной. Она расскажет, как составлять свою родословную. Ирина сама 10 лет занимается изучением своего родового дерева и добилась хороших результатов.

- Ей удалось собрать сведения о предках до 9-12-го колена по четырем родам, начиная с 1640 года. Исследователь совершила много поездок на родину предков и имеет большой опыт сотрудничества с архивами, музеями Урала, Сибири, Поволжья и Украины, - рассказывают в Музее города.

Всем интересующимся автор лекции поможет ответить на вопросы: сколько поколений ваших предков вам известно, сколько колен знали наши предки, чей род изучать в первую очередь, что можно найти в старых семейных фотоальбомах, зачем нужны встречи с дальними родственниками, и какую информацию нужно искать на родине своих предков в первую очередь.

Мероприятие пройдет 17 октября в 18 часов по адресу: ул. Обская, 4 (парк «Городское начало»). Телефон для справок: 8 913-910-03-03.

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