Привет из прошлого: на стене новосибирского вуза появилось гигантское граффити студента 70-х годов

15 Окт. 10:35 2018-10-15T10:50:04+03:00

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Огромное граффити с электромонтером, срисованного с фотографии одного из студентов бывшего НЭТИ, появилось на стене учебного корпуса НГТУ.

— На фасаде Новосибирского государственного технического университета около входа во 2 корпус появилось граффити. Там нарисован монтер, занятый починкой электропроводки на столбе линии электропередач, — рассказали в пресс-службе вуза, добавив, что основой рисунка стала историческая фотография одного из студентов НГТУ, бывшего НЭТИ, 70-х годов, снятая во время прохождения практики.

В пресс-службе пояснили, что тема электроэнергии выбрана не случайно, а потому, что в этом корпусе расположен факультет электроэнергетики.

Нарисовала граффити — известная новосибирская художница и один из организаторов граффити-фестиваля «Графит науки» в Академгородке Янина Болдырева. Ей также помогала известный новосибирский художник Зося Леутина, а также студенты-волонтеры и выпускники НГТУ. Граффити получилось масштабным, около ста квадратных метров.

— Меня давно привлекает идея вынесения на стены внутренней истории места и людей, его населяющих. В этой росписи я решала сразу несколько задач. Прежде всего, это сочетание истории и современности. Поскольку роспись находится на стене второго корпуса, где факультет энергетики, центром в работе стала историческая фотография студента, работающего на ЛЭП, — поделилась мыслями об идее граффити Янина Болдырева.

В вузе планируют, что со временем изображения в стилистике граффити появятся и на других зданиях НГТУ.