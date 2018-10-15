Все ради газировки: полицейские поймали грабивших уличные холодильники подростков

15 Окт. 09:57 2018-10-15T09:57:53+03:00

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В Кировском районе Новосибирска полицейские поймали трех подростков, они подозреваются в кражах аккумуляторных батарей и газированных напитков.

— В полиции установили причастность трех подростков в возрасте 15 и 16 лет к трем кражам газированных напитков из уличных холодильников, которые стояли возле киосков по улице Зорге и Петухова, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

При помощи инструмента подростки вскрывали двери холодильников и забирали из него напитки. Часть украденного школьники оставляли себе, а остальным угощали знакомых.

— В отделе полиции «Кировский» установили и задержали подозреваемых: все они оказались жителями Кировского района, один из которых ранее судим за кражу, а двое других к уголовной ответственности не привлекались, — отметили в ведомстве.

Помимо этого, подростки подозреваются в краже трех аккумуляторных батарей из автомобилей. Выяснилось, что молодые люди сдавали аккумуляторы в пункт приема, а вырученные деньги делили между собой.

— Возбуждено уголовное дело по статье — кража. С подростков взяли подписки о невыезде, — добавили в полиции. — Проводится расследование.